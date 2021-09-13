Олимпийская призерка Белодед рассказала, почему плакала, когда получала награду

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Дарья Белодед рассказала, что всю жизнь мечтала о золоте.

Именно поэтому она расплакалась, когда получала награду. Говорит, что это были слезы разочарования.

Об этом она рассказала во время праздничного мероприятия по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета. Мероприятие было организовано при поддержке Группы"Метинвест"

Белодед рассказала, что в 2020 году прошли ее первые Олимпийские игры. А всю свою жизнь она мечтала о золотой медали.

К сожалению, мне не удалось этого сделать в этот раз. Так сложились обстоятельства, это был очень сложный для меня год, но я хочу сказать с уверенностью, что я буду делать все возможное, чтобы на следующей Олимпиаде осуществить свою мечту,

– поделилась она.

Спортсменка добавила, что плакала дважды – когда выходила бороться за бронзу, и во время награждения.

"В те моменты я не понимала, что эта медаль очень для меня ценна и важна. Но сейчас я понимаю, что я бы себе не простила, если бы сдалась и проиграла бронзу. Я очень счастлива, что эта медаль у меня есть", – отметила Белодед.

Напомним, в 2019 году в итальянской Генуе состоялся 15-й полумарафон. Его главным спонсором выступила группа Метинвест. В забеге приняло участие более 8 000 человек, учитывая сотрудников "Метинвеста" из Украины. В десятку лучших спортсменов вошел оператор машины непрерывного литья заготовок на "Азовстали" Александр Хлобыстов.