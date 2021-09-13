Саме тому вона розплакалась, коли отримувала нагороду. Каже, що це були сльози розчарування.

Про це вона розповіла під час святкового заходу з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету. Захід було організовано за підтримки групи "Метінвест"

Білодід розповіла, що у 2020 році пройшли її перші Олімпійські ігри. А все своє життя вона мріяла про золоту медаль.

На жаль, мені не вдалося цього зробити в цей раз. Так склалися обставини, це був дуже складний для мене рік, але я хочу сказати з впевненістю, що я буду робити все можливе, щоб на наступній Олімпіаді здійснити свою мрію,

– поділилась вона.

Спортсменка додала, що плакала двічі – коли виходила боротися за бронзу, і під час нагородження.

"У ті моменти я не розуміла, що ця медаль дуже для мене цінна і важлива. Але зараз я розумію, що я б собі не пробачила, якби здалася і програла бронзу. Я дуже щаслива, що ця медаль у мене є", – зазначила Білодід.

Нагадаємо, у 2019 році в італійській Генуї відбувся 15-й напівмарафон. Його головним спонсором виступила Група Метінвест. У забігу взяло участь понад 8 000 людей, враховуючи співробітників "Метінвесту" з України. У десятку кращих спортсменів увійшов оператор машини безперервного лиття заготовок на "Азовсталі" Олександр Хлобистов.