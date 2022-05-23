Оливер Стоун публично подтвердил, что у Путина – рак: что в этом странного

Режиссер Оливер Стоун подтвердил то, что у Путина рак. Именно такой заголовок мне уже сутки попадается на глаза, что выглядит довольно странным.

Напомню, что Оливер Стоун – уже давно не режиссер, а аморальная содержанка режимов. Он на российские деньги снимает документальные фильмы про "гражданскую войну" в Украине, про "великого" Путина, про "миротворца" Медведчука, попутно распространяя нарративы российской пропаганды. Например, сейчас активно отрицает резню в Буче.

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Что не так с заявлением Стоуна

И вот, этот человек, который является уже давно марионеткой кремлевского режима, осмеливается открыть рот о том, о чем людям его положения запрещено даже заикаться?

Дело в том, что я уже давно слышу историю про то, что у Путина – рак. Вот только никаких фактических подтверждений тому нет, а первоисточники – крайне сомнительные. В первую очередь – это российские же псевдолибералы, через которых и не такое сливают.

История с онкологией Путина напоминает мне историю конца 2014 – 2015 годов с саркомой позвоночника, которую ему тоже рисовали все кому не лень. А некоторые даже прописывали сроки скорой и неизбежной смерти. Сколько ему диагнозов не ставили, а ни один не подтвердился.

За исключением единственного, о котором я могу говорить со 100% уверенностью –. Все остальные диагнозы Путина, на мой взгляд, это вбросы.

И тот факт, что карманная шавочка Оливер Стоун заговорила об онкологии Путина, лишний раз подтверждает данное утверждение. Ведь без указаний от кураторов такие люди рот не открывают.

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Зачем СМИ рассказывают об онкологии у Путина

Но вот ведь вопрос, зачем это так ретиво интегрируют в наше информационное пространство? Такое впечатление, что тот факт, что у Путина рак, или был рак, что-то изменит…

Оливер Стоун утверждает, что Путин болен раком / Фото Getty Images

Или на самом деле это вбросы не для украинской аудитории, а для российской? По российским же СМИ такое не расскажут, а вот украинский сегмент создает достаточную массу источников информации, для проникновения во враждебную медиасреду.

Зачем? Затем, чтобы в один прекрасный день сообщить о том, что "великий" лидер покинул этот бренный мир, будучи сломленный коварной болезнью. Хотя, на самом деле причиной смерти будет являться концентрация свинца массой 5,4 грамма.

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