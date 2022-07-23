Сервис OLLTV объявил о прекращении работы

Известная стриминговая платформа Oll.tv прекращает свою работу. Об этом сообщили на сайте видеосервиса 22 июля.

Сейчас на сайт можно зайти, однако он полностью пустой. Там есть только объявления о прекращении работы сервиса интернет-телевидения. Зарегистрировать новый аккаунт там тоже невозможно.

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Что известно об Oll.tv

Это ресурс, входящий в состав медиахолдинга, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову – "Медиа Группа Украина". Также в этом холдинге:

8 телеканалов;

медиа-агентство полного цикла;

оператор спутникового вещания;

2 продакшн-компании;

мультимедийная платформа новостей – сайт и телеэфир;

кроссплатформенный проект региональных новостей.

Был ли Oll.tv прибыльным

Издание Forbes сообщало, что в мае 2020 года консалтинговая компания Big Data UA оценивала количество пользователей Oll.tv в 200 тысяч. Однако по состоянию на июнь 2022 года число уже было примерно на 50 тысяч меньше.

Основатель Big Data Сергей Бойко указывал, что в отличие от двух основных конкурентов стриминг Ахметова находился в стагнации в плане расширения аудитории. По мнению специалиста 2017-2020 годов, Oll.tv балансировал на грани убыточности. Он акцентировал внимание на том, что об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса YouControl.

Что предлагал Oll.tv пользователям

В 2021 году Forbes оценивал Oll.tv примерно в 20 миллионов долларов. Для сравнения, лидер украинского стриминг-рынка ресурс оценил в том же году в 170 миллионов долларов.

Всего на стриминге было собрано 150 зарубежных и украинских телеканалов. Также владельцы платной подписки имели возможность там посмотреть более 15 тысяч различных фильмов и сериалов.

Также многие покупали доступ к сервису для просмотра футбольных и других спортивных трансляций. До полномасштабного вторжения в Oll.tv планировалось сделать ставку на собственные сериалы. Директор стриминга Юлия Трибушная говорила в интервью "Детектор медиа", что "Эксклюзивный контент – это именно то, для чего и создается платформа. Это мировая модель". Однако на сервисе успел выйти всего один эксклюзив.

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