Лубинец – украинский омбудсмен – рассказал, что во время встречи обсудили механизмы, позволяющие решать существующие проблемы. В первую очередь – в вопросе восстановления.

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В частности, говорится о:

  • реабилитации детей;
  • реабилитации вернувшихся из плена военных;
  • помощи родным военных, нуждающимся в уходе на дому.

Лубинец отметил, что к деятельности Международного комитета Красного Креста есть много вопросов относительно их работы с военнопленными.

Но хочу внести ясность, кроме Международного комитета Красного Креста, работает и Общество Красного Креста Украины. И это украинцы, такие, как и мы с вами. Они с первых дней войны оказывают помощь украинцам на территории нашего государства,
– говорится в сообщении.

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