Лубінець – український омбудсмен – розповів, що під час зустрічі обговорили механізми, які дозволять вирішувати наявні проблеми. Насамперед – у питанні відновлення.
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Зокрема, мовиться про:
- реабілітацію дітей;
- реабілітацію військових, які повернулися з полону;
- допомогу рідним військових, які потребують догляду вдома.
Лубінець зауважив, що до діяльності Міжнародний комітет Червоного Хреста є багато питань щодо їхньої роботи з військовополоненими.
Але хочу внести ясність, окрім Міжнародного комітету Червоного Хреста працює і Товариство Червоного Хреста України. І це українці, такі як і ми з Вами. Вони з перших днів війни надають допомогу українцям на території нашої держави,
– мовиться у повідомленні.
Скандал з Міжнародним комітетом Червоного Хреста – головне
- Україна вимагає, аби Міжнародний комітет Червоного Хреста направив свою місію у колонію в Оленівці, де загарбники скоїли теракт. В Оленівці окупанти утримують українських військовополонених. Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – заявив, що дедлайн – 17 жовтня. Окупанти щодня та щогодини скоюють жахливі речі, й мовчати про це не можна.
- У ЧХ заявили, що не мають доступу до військовополонених. Володимир Зеленський розкритикував дії комітету й наголосив, що це – не клуб з привілеями. Оленівка – це фактично концтабір.
- Згодом Міжнародний комітет Червоного Хреста проігнорував зустріч з українською делегацією. Вона мала відбутися на лінії розмежування.
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