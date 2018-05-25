Омбудсмен обратилась к Красному Кресту с просьбой проверить состояние Сенцова и Кольченка

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обратилась с просьбой к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жиля Карбоньє. Омбудсмен попросила содействовать визиту представителя МККК в исправительные учреждения, в которых находятся украинские политзаключенные Александр Кольченко и Олег Сенцов.

Об этом говорится на официальном сайте Омбудсмена.

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Мною осуществляется мониторинг соблюдения прав граждан Украины Сенцова Олега Геннадиевича и Кольченко Александра Александровича, осужденных к наказанию в виде лишения свободы на территории Российской Федерации,

– говорится в обращении Денисовой к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жиля Карбоньє.

Уполномоченная ВР по правам человека просит Карбоньє способствовать визиту представителя МККК в исправительное учреждение в Челябинской области РФ, где находится Александр Кольченко, и в исправительную колонию в городе Лабытнанги РФ, где сейчас Олег Сенцов, чтобы проверить условия содержания и возможность оказания медицинской помощи осужденным украинцам.

С такой же просьбой Омбудсмен обратилась и относительно задержанных граждан Украины Романа Сущенко и Ресуеля Велиляева, которые находятся в исправительной колонии в Москве.

Кроме того, Уполномоченная просит вице-президента МККК также посодействовать визиту представителя организации в следственный изолятор города Симферополя Автономной Республики Крым и проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву Энверу Мамутову, Рэмзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.