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Омбудсмен звернулася до Червоного Хреста із проханням перевірити стан Сенцова та Кольченка

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Українська Омбудсмен попросила допомоги у Червоного Хреста
Українська Омбудсмен попросила допомоги у Червоного Хреста / dniprograd.org

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася із проханням до віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє. Омбудсмен попросила сприяти візиту представника МКЧХ до виправних установ, у яких перебувають українські політв'язні Олександр Кольченко та Олег Сенцов.

Про це йдеться на офіційному сайті Омбудсмена.

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Мною здійснюється моніторинг дотримання прав громадянин України Сенцова Олега Геннадійовича та Кольченко Олександра Олександровича, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі на території Російської Федерації,
– йдеться у зверненні Денісової до віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє.

Уповноважена ВР з прав людини просить Карбоньє сприяти візиту представника МКЧХ до виправної установи в Челябінській області РФ, де знаходиться Олександр Кольченко, та до виправної колонії у місті Лабитнангі РФ, де зараз Олег Сенцов, щоб перевірити умов утримання та можливість надання медичної допомоги засудженим українцям.

З таким же проханням Омбудсмен звернулась і щодо затриманих громадян України Романа Сущенка та Ресуеля Веліляєва, які знаходяться у виправній колонії у Москві.

Крім того, Уповноважена просить віце-президента МКЧХ також посприяти візиту представника організації в слідчий ізолятор міста Сімферополь Автономної Республіки Крим і перевірити умови тримання та надання медичної допомоги Володимиру Балуху, Узеіру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову.

Нагадаємо, Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

 

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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