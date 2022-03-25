Омбудсмены Вышеградской четверки осудили военное нападение России на Украину

Омбудсмены стран Вышеградской четверки – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии – решительно осудили военное нападение Российской Федерации на Украину.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем телеграмм-канале.

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Вооруженные действия России являются грубым и беспрецедентным нарушением международного права и покушением на ценности демократического и цивилизованного общества, отмечается в заявлении Вышеградской четверки.

Омбудсмены группы четырех центральноевропейских стран также осуждают все военные действия РФ, направленные против гражданского населения и гражданских объектов, которые являются нарушением международного гуманитарного права.

Обратите внимание, что именно страны Вышеградской четверки – Польша, Чехия, Венгрия и Словакия – первыми приняли беженцев из Украины.

Ценю эффективную поддержку и помощь украинским гражданам, вынужденным оставлять охваченную войной Украину, уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам населения: детям, пожилым людям и лицам с инвалидностью и беременным женщинам. Спасибо коллегам-омбудсменам за поддержку в это сложное для моей страны время!

– подытожила Людмила Денисова.

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