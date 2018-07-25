Омелян рассказал, как бороться с нелегальными перевозчиками

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что общественные перевозки – это золотая жила для отдельных дельцов со статусом госслужащего.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Украине вернут скоростной контроль на дорогах

Как отметил Омелян, сегодня чартерная перевозка людей увеличилась вдвое, по сравнению с 2015 годом. "Именно тогда широкое распространение получили переоборудованные спринтеры, которые за копейки, по сравнению с официальными перевозчиками, оказывали перевозки людей. При этом совершенно не заботясь об их безопасности и комфорте", – сказал Омелян.

По его словам, отсутствие возможности проверить их, сделала этих перевозчиков просто безнаказанными. Этот мораторий до сих пор продолжается, но сейчас правоохранительные органы будут проверять все на общих основаниях.

Но благодаря ужасным ДТП, которые часто происходят на дорогах, мы наконец имеем объединение всех исполнительных органов власти у этого вопроса. Мы будем беспощадно наказывать нелегальных перевозчиков,

– ответил министр инфраструктуры.

"Отныне мы начнем проверять нелегальных перевозчиков на автостанциях. В частности, "Укртрансбезопасности" будет проверять наличие лицензии и соответствие технического состояния автобуса и водителя, и Нацполиция имеет право делать то же самое. Будут созданы мобильные группы, поэтому эти органы будут сотрудничать", – добавил он.

Омелян также рассказал, что к нему доходила информация о коррупции в "Укртрансбезопасности". Именно поэтому он подал на увольнение руководителя органа Ноняка Михаила.

К слову, во Львове во время получения взятки в сумме тысячи долларов задержали руководительницу отдела управления Госслужбы Украины по безопасности на транспорте во Львовской области. В качестве посредника в получении взяток чиновница привлекла своего мужа.