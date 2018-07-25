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Омелян розповів, як боротися з нелегальними перевізниками

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Володимир Омелян
Володимир Омелян / 2000.ua

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що громадські перевезення – це золота жила для окремих ділків із статусом держслужбовця.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив Омелян, на сьогодні чартерне перевезення людей збільшилося вдвічі, у порівнянні з 2015 роком. "Саме тоді широкого поширення набули переобладнані спринтери, які за копійки, порівнюючи з офіційними перевізниками, надавали перевезення людей. При цьому абсолютно не дбаючи про їхню безпеку та комфорт", – сказав Омелян.

За його словами, відсутність можливості перевірити їх, зробила цих перевізників просто безкарними. Цей мораторій досі триває, але зараз правоохоронні органи перевірятимуть все на загальних підставах.

Але завдяки жахливим ДТП, які часто відбуваються на дорогах, ми нарешті маємо об’єднання всіх виконавчих органів влади біля цього питання. Ми будемо нещадно карати нелегальних перевізників. Мінімальний штраф – 17 тисяч гривень, а також, можливо, конфіскуватимуть транспорт,
– відповів міністр інфраструктури.

"Відтепер ми почнемо перевіряти нелегальних перевізників на автостанціях. Зокрема, "Укртрансбезпека" перевірятиме наявність ліцензії та відповідність технічного стану автобусу та водія, і Нацполіція матиме право робити це саме. Будуть створені мобільні групи, тому ці органи співпрацюватимуть", – додав він.

Омелян також розповів, що до нього доходила інформація щодо корупції в "Укртрансбезпеці". Саме тому він подав на звільнення керівника органу Ноняка Михайла.

До слова, у Львові під час отримання хабара у сумі тисячі доларів затримали керівницю відділу управління Держслужби України з безпеки на транспорті у Львівській області. Як посередника в отриманні хабарів чиновниця залучила свого чоловіка.

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Транспорт Аварії та ДТП Володимир Омелян
Джерело: 24 канал
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