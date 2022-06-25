Он "что-то" знает, – Жданов о заявлении главы ГУР насчет окончания войны

В России нет возможности воевать на истощение. Ее "запас крепости" позволяет вести активные боевые действия в течение месяцев, но не лет.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Так он отреагировал на недавнее заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о сроках завершения войны.

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Он явно что-то знает

Жданов подчеркнул интересную деталь в заявлениях Кирилла Буданова. Он неоднократно повторяет один и тот же прогноз относительно сроков завершения войны. По всей вероятности, глава ГУР имеет важную информацию, которую пока никто не обнародует.

Впервые свои прогнозы об окончании войны Буданов обнародовал еще в марте – апреле.

Я помню, что генерал-майор Буданов не в первый раз делает такое заявление. Сначала оно прозвучало где-то на рубеже марта – апреля. Тогда это было немного странно. Как я понимаю, судя по тому, что глава нашей разведки повторяет одни и те же термины, то он точно что-то знает, – отметил Олег Жданов.

Военный эксперт признает, что у России нет возможности активно воевать на истощение. Она способна вести активные боевые действия несколько месяцев, но не лет. Поэтому вполне реально, что к концу года активная фаза войны может завершиться.

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Буданов о сроках завершения войны

Кирилл Буданов подчеркивает, что уже в августе 2022 года произойдет определенное событие, которое продемонстрирует всему миру переломный момент в войне. Что именно произойдет – глава разведки не уточнил. Об этом он заявил во время интервью одному из крупнейших вещателей Великобритании "ITV news".

По его словам, цель Украины в этой войне – полная победа и выход на границы 1991 года – с Крымом и Донбассом. Других вариантов завершения никто не рассматривает.

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", – заявил начальник ГУР.

Буданов убежден, что война, развязанная Россией, завершится полной катастрофой для кремлевского режима. Он также поблагодарил Великобританию за предложение помочь с обучением 10 тысяч военнослужащих. Это действительно важная поддержка для Вооруженных сил Украины.