Он даже не вооружен – Минобороны о российской провокации с кораблем ВМС

В Украине прокомментировали информацию о якобы провокации с нашим кораблем. В Министерстве обороны опровергли все российские заявления и отметили, что Азовское море является общей акваторией как для Украины так и для России.

Информация о якобы угрозе от украинского поисково-спасательного судна является очередным выбросом России. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Резников удивлен такими заявлениями

Алексей Резников заявил, что российские корабли постоянно находятся в 30 километрах от Мариуполя и Бердянска. При этом они еще и вооружены. В то же время украинские корабли – нет.

Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находящиеся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Русские корабли вооружены пушками калибром 30 миллиметров. В целом же – Азовское море – это акватория общего пользования, мы там находимся на законных основаниях,

– заявил Резников.

Также на фейковые российские заявления отреагировали и в штабе ООС. Там заявили, что судно "Донбасс" выполняло задачи в пределах территориальных вод Украины. В "чувствительные зоны" украинский корабль не заходил. Сейчас "Донбасс" возвращается обратно.

Что известно о российской провокации с украинским кораблем

9 декабря в России в Центре связей ФСБ опубликовали заявление о том, что украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива.

По словам представителей государства-агрессора, украинское судно "Донбасс" якобы "создавало угрозу безопасности мореплавания".

В российских СМИ начали массово распространять информацию о том, что украинский корабль не выполнял требований изменить курс, однако не планировал пересекать пролив.

Впоследствии пропагандисты таки опубликовали информацию о том, что украинское судно возвращается в Мариуполь.

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