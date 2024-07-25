Он менял маршруты, панаму купил еще в мае, – Клименко о подозреваемом в убийстве Фарион

В четверг, 25 июля, правоохранители задержали предполагаемого убийцу Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень.

В эфире телемарафона министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что он часто менял маршруты, одежду и даже арендовал три квартиры во Львове.

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Как вероятный убийца готовился к преступлению

Мы отследили его разведку, его движение, передвижения. Мы отследили, как он переодевался, каким образом менял походку, каким образом менял маршруты передвижения. Менял как минимум три раза места жительства,

– рассказал Клименко.

Как отметил глава МВД, подозреваемый делал все очень скрытно. Правоохранителям даже известно, какой транспорт использовал парень. Уже собрана полностью доказательная база для объявления подозрения.

Игорь Клименко также добавил, что вероятный убийца приобрел панаму еще в мае 2024 года – как и всю остальную одежду. То есть он готовился к убийству Фарион по крайней мере два месяца. Также следствие предполагает, что он мог готовиться и к другим преступлениям, однако это покажут дальнейшие действия.

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К слову, также министр также указывал, что в МВД склоняются к мнению, что стрелок – лишь исполнитель. Парня задержали в Днепре, сейчас он в руках полиции. Над установлением подозреваемого и раскрытием деталей убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Всего во время поиска стрелка правоохранители проверили подробно маршрут его отхода и обыскали около 100 гектаров леса.