Он не подведет, – "Украинская команда" передала 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi

Волонтеры "Украинской команды" передали украинским защитникам внедорожник Mitsubishi Pajero. Автомобиль предназначен бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба. Как авто поможет нашим защитникам, рассказываем дальше.

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Внедорожник Mitsubishi уже отправился на передовую

"Уже сегодня этот внедорожник поедет на передовую выполнять боевые задания. Уверен: он не подведет. И сохранит жизнь нашим героям, которые защищают Украину на одном из самых горячих направлений", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi: смотрите видео

В "Украинской команде" подчеркнули, что этот внедорожник известен тем, что легко преодолевает любое бездорожье.

Раньше "Украинская команда" передала 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев очень дефицитную в Украине резину для американских внедорожников Hummer. Также волонтеры привозили на передовые позиции 72-й бригады и 242-го батальона терробороны Киева разведывательные БПЛА с приборами ночного видения и системы Starlink.

Кроме того, продолжается большой сбор "Украинской команды" на дроны-камикадзе, которые волонтеры передают на передовую вместе со "взрывными пожеланиями" оккупантам от украинцев, которые донатили на эти беспилотники.