Он не на учениях: ВСУ показали сдавшихся в плен русских военных

Вооруженные силы Украины в одном видео показали сдавшихся в плен русских военных, тем самым сохранивших себе жизнь.

"ОН НЕ НА УЧЕНИЯХ!" Сдавайтесь – будете жить с чистой совестью! Война в Украине", – обратились в Генштабе ВСУ к оккупационным войскам.

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На видео вражеские военные со всех уголков России – от Смоленска до Иркутска. "Нас обманули, сказали, что мы едем на учения в Белгород… Сдали телефоны, паспорта, сели в боевые единицы и уехали… Это не уяения, это война!" – говорят российские пленные.

Российские военные, сдавшиеся в плен: видео

Заметим, Россия за 4 дня войны против Украины потеряла 5 300 своих военных. После столкновения с сопротивлением героических защитников и защитниц Украины мотивация врага становится вообще мизерной.

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