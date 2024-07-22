Он профессионал, не впервые держал оружие и мог искажать походку, – источники об убийце Фарион

Убийство языковеда Ирины Фарион готовили минимум месяц. Мужчина, который является главным подозреваемым, действовал профессионально.

Злоумышленник мог специально искажать свою походку. Об этом сообщил источник 24 Канала в правоохранительных органах.

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Детали об убийце Ирины Фарион

Ранее правоохранители объявили в розыск парня, вероятно причастного к убийству общественного деятеля Ирины Фарион. Этот юноша считается основным подозреваемым.

По данным источника 24 Канала, преступник готовился к тому, чтобы совершить преступление, не менее месяца. В частности, исследуется вопрос умышленного искажения ходьбы для введения в заблуждение. В правоохранительных органах добавили, что у злоумышленника нетипичная походка.

Он – профессионал, не тот человек, который первый раз взял в руки оружие,

– информирует источник.

Отмечается, что злоумышленник ходил одним и тем же маршрутом к дому Фарион. "Есть свидетели, которые указывают, что это именно он", – добавил источник.

Заметим, что источник 24 Канала также сообщил, что основная версия – заказное убийство. Также отмечается, что относительно вероятных сообщников, то к ним пока не подобрались, но пока версию не исключают.

Добавим, что известно, что комплекс экспертиз, в частности на ДНК на кресле и оружия, продолжается.