Зловмисник міг спеціально спотворювати свою ходу. Про це повідомило джерело 24 Каналу у правоохоронних органах.

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Деталі про вбивцю Ірини Фаріон

Раніше правоохоронці оголосили у розшук хлопця, що ймовірно причетний до вбивства громадської діячки Ірини Фаріон. Цей юнак вважається основним підозрюваним.

За даними джерела 24 Каналу, злочинець готувався до того, аби скоїти злочин, не менше місяця. Зокрема, досліджується питання умисного спотворення ходьби для введення в оману. В правоохоронних органах додали, що у зловмисника нетипова походка.

Він – професіонал, не та людина, яка перший раз взяла в руки зброю,

– інформує джерело.

Зазначається, що зловмисник ходив одним і тим самим маршрутом до будинку Фаріон. "Є свідки, які вказують, що це саме він", – додало джерело.

Зауважимо, що джерело 24 Каналу також повідомило, що основна версія – замовне вбивство. Також зазначається, що щодо ймовірних спільників, то до них поки не підібралися, але наразі версію не виключають.

Додамо, що відомо, що комплекс експертиз, зокрема на ДНК на кріслі та зброї, триває.