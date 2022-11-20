"Он/она – 10 из 10, но": украинские компании насмешили забавным трендом

Украинские компании подхватили новый тренд. Запустил его официальный аккаунт McDonald's Ukraine и впоследствии подхватили и другие.

Тренд уже подхватили издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Укрпочта, банк ПУМБ, "Киевстар" и другие компании, сообщает 24 канал. Это все произошло в течение суток.

Интересно Rozetka запустила забавный флешмоб с костюмами к Хэллоуину: украинские бренды присоединились

Кто присоединился к тренду

19 ноября на официальном аккаунте McDonald's Ukraine появилось интересное сообщение: "Он/Она – 10/10, но не хочет идти с тобой в Мак. Твои действия?". То есть – он/она – идеальный (идеальный), но не хочет делать то, что, казалось бы, любят все – что делать тогда.

После этого другие компании решили подхватить новый тренд.



"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сразу же подхватила новый тренд / Скриншот



UAID поднимает очень актуальные вопросы / Скриншот



Потому что и по музеям нужно ходить / Скриншот



Тогда он/она не 10/10 / Скриншот



Ну да точно не 10/10, потому как можно не собирать хорошие украинские марки / Скриншот



И в самом деле / Скриншот

Мы никак не можем остаться в стороне от этого тренда, поэтому имеем вопрос:

Он/Она – 10/10, но не хочет менять страну к лучшему. Ваши действия?

Стоит посмотреть – история от Rozetka, которая еще раз демонстрирует несокрушимость украинцев: смотрите видео