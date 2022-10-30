Украинский бизнес продолжает поддерживать Украину в войне с Россией, экономику нашего государства и не теряет чувство юмора. Несколько известных украинских брендов в Twitter показали, какие костюмы они могут предложить в канун Дня всех святых. 24 канал собрал в материале все самые забавные публикации.

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Оригинальный флешмоб к Хэллоуину

Украинский интернет-магазин Rozetka 28 октября запостил в социальных сетях брендовый костюм, который "можно надеть" на американский праздник всех мертвых. Посмотрев на публикацию, можно сначала не понять о чем идет речь, однако потом становится очевидным, что это шутка.

Вы уже подготовили костюмы?

– написали в Rozetka и опубликовали фото своего костюма.



Костюм от Rozetka к Хэллоуину / Скриншот из твиттера

Реакция других украинских брендов

Также компания передала эстафету другим представителям украинского бизнеса и те не замедлили ответить. Твиты со своими костюмами затем опубликовали:

оператор связи "Киевстар";

платежные терминалы IBox;

секс-шоп LOVESPACE;

магазин туристического снаряжения Gergany;

предприятие Львовгаз;

сеть супермаркетов Varus.

Костюмы, которые они представили очень остроумны. В частности, среди них – туалетная бумага, вульва, 500 гривен и "газомен".

Бренды присоединились к хэллоуинскому флешмобу: смотрите фото костюмов из твиттера

Однако стоит отметить, что не все компания, которые обозначила Rozetka, переняли эстафету. Не опубликовала свой хэллоуинский костюм еще, например, "Новая Почта", "Галичина" и другие.

Что писали обычные люди

Обычным пользователям соцсетей такая инициатива очень понравилась, и они начали шутливо отвечать на твиты с костюмами украинских брендов. В частности, они писали:

"Три костюма, не знаю какой страшнее: поддержка компании "воля", call centre привата, тариф от Киевстара".

"На Хэллоуинскую вечеринку парень пришел в костюме из картонных коробок. И получил приз за самый оригинальный костюм".

"Удлинители собственной марки у вас хорошие, а вот с ролевым костюмом скорее на гурмана".

"Где можно приобрести костюмы?"

Напомним, недавно стало известно, что служба доставки Justin закрылась. Сообщается, что она не выдержала войны и конкуренции.