Український бізнес продовжує підтримувати Україну у війні з Росією, економіку нашої держави та не втрачає почуття гумору. Декілька відомих українських брендів у Twitter показали, які костюми вони можуть запропонувати напередодні Дня всіх святих. 24 канал зібрав у матеріалі всі найкумедніші публікації.

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Оригінальний флешмоб до Гелловіну

Український інтернет-магазин Rozetka 28 жовтня запостив у соціальних мережах брендовий костюм, який "можна вдягти" та американське свято всіх мертвих. Подивившись на публікацію, можна спершу не зрозуміти про що йдеться, однак потім стає очевидним що це жарт.

А ви вже підготували костюми?

– написали в Rozetka та опублікували фото свого костюма.



Костюм від Rozetka до Гелловіну / Скриншот з твітера

Реакція інших українських брендів

Також компанія передала естафету іншим представникам українського бізнесу і ті не забарилися з відповіддю. Твіти зі своїми костюмами згодом опублікували:

оператор зв'язку "Київстар";

платіжні термінали IBox;

секс-шоп LOVESPACE;

магазин туристичного спорядження Gergany;

підприємство Львівгаз;

мережа супермаркетів Varus.

Костюми, які вони представили надзвичайно дотепні. Зокрема, серед них – туалетний папір, вульва, 500 гривень, та "газомен".

Бренди доєднались до гелловінського флешмобу: дивіться фото костюмів з твітера

Однак варто зазначити, що не всі компанія, які позначила Rozetka, перейняли естафету. Не облікувала свій гелловінський костюм ще, наприклад, "Нова Пошта", "Галичина" та інші.

Що писали звичайні люди

Звичайним користувачам соцмереж така ініціатива дуже сподобалась і вони почали жартівливо відповідати на твіти з костюмами українських брендів. Зокрема вони писали:

"Три костюми, не знаю який страшніше: підтримка компанії "воля", call centre привату, тариф від Київстару".

"На Гелловінську вечірку хлопець прийшов у костюмі з картонних коробок. І отримав приз за найоригінальніший костюм".

"Подовжувачі власної марки у вас хороші, а от з рольовим костюмом скоріше на гурмана".

"Де можна придбати костюми?"

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що служба доставляння Justin закрилася. Повідомляють про те, що вона не витримала війни та конкуренції.