"Он посмотрел, но снайпер уже был наготове": собратья о гибели бойца из Львова

На фронте снова потери. Пуля вражеского снайпера оборвала жизнь 41-летнего Василия Островского. Произошло это в районе Новоалександровки на Луганщине.

Армейцы уверены, действовали российские снайперы, которые приехали на оккупированную территорию, с целью провокаций накануне Дня Независимости.

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К защитникам Новоалександровки только в средствах защиты. Бронежилет и каска здесь обязательны, но и они не всегда спасают. Утром 19 августа это увидели защитники Новоалександровки.

Детали гибели украинского защитника

Боец Владимир вместе с собратом дежурил на посту когда тишину нарушили выстрелы. Наблюдали с тепловизора за противником, чтобы не лез в сторону украинских позиций. "Когда напарник пошел смотреть, из бойницы наблюдали. И было 2 выстрела. После второго выстрела было поражение на смерть, – вспомнил Владимир.

Он посмотрел, но снайпер уже был наготове,

– рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Виталий.

Услышав это, боевой медик Дмитрий, побежал на позицию. Он отметил, что до последнего верил, что сможет помочь. Однако зря. Собратья не ошиблись. "Без признаков жизни был человек и характер ранения такой, что полностью центральная нервная система была разрушена", – пояснил медик.

Собратья рассказали о гибели бойца из Львова: смотрите видео

Островского убили обученные специалисты из России

Воины уверены, что действовали российские снайперы. Они прибыли на оккупированную территорию для обострения ситуации накануне Дня Независимости. Военнослужащий Виталий объяснил, что был 1 точный выстрел, просто в голову и никуда иначе. "Приехали обученные специалисты, которые ожидали, выжидали момента", – добавил он.

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Что известно о погибшем Василие Островском

Собратья не могут оправиться от пережитого. По их словам, старший солдат Василий Островский пришел в подразделение в 2019 году уже опытным военным. Ад войны пережил в начале боевых действий во время мобилизации. За несколько лет снова вернулся в армию.

Профессию свою знал, выполнял на отлично. Советы давал. Старался выполнять их. Подсказывал, что можно делать, что нельзя,

– отметил военный Петр.

Как рассказал собрат погибшего Игорь, новых в подразделении людей Островский учил как обращаться с оружием, в частности, пулеметами. У Василия Островского осталась гражданская жена и родители. Похоронят героя на Львовщине.