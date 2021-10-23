63-летний Болдуин шокирован произошедшим. На фотографиях с места трагического инцидента, которые обнародовали накануне в СМИ, у него очень подавленный вид.

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Актеру не ограничивали передвижение

Комментируя расследование гибели Хатчинс, представитель шерифа Хуан Риос объяснил, что Болдуину разрешили путешествовать. "Он свободный человек", – отметил правоохранитель.

В своем твиттере актер написал, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и грусть, которые охватывают его после смерти Хатчинс. Он полностью сотрудничает со следствием и поддерживает связь с семьей оператора.



Болдуин на съемочной площадке после трагического инцидента / Фото

Коллеги о погибшем операторе

Сценаристка фильма Мэми Митчелл рассказала, что стояла рядом с Галиной Хатчинс, когда ее застрелили. "Я выбежала, позвонила в 911 (служба экстренной помощи – 24 канал) и сказала, чтобы направили сюда всех", – отметила она. Коллега оператора подчеркнула, что украинка ушла из жизни в начале своей карьеры. Она отзывается о погибшей как об очень талантливой и необыкновенной женщине.

Что стоит знать о трагедии с Болдуином и Хатчинс