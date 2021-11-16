Следовательно, его путь с партией разошелся. Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

На тему Нардепа Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа"

Причины для исключения Дмитрука накапливались

По ее словам, народный депутат позволял себе риторику, которая точно не командная. Поэтому в последние месяцы пути Дмитрука и "слуг" политически разошлись.

Он себя не видит в команде, поэтому вполне ожидаемо, что он теперь в оппозиции как внефракционный депутат,

– подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что конкретных причин исключения Дмитрука очень много. В течение какого-то времени они накапливались.

Напомним! Давид Арахамия сообщал, что Дмитрук строит собственную политическую карьеру и "виляет" от фракции.

Кравчук: Им манипулируют

По мнению Кравчук, очень много действий нардепа непонятны. В частности, то, что им фактически манипулируют различные пророссийские политики.

"Пытаются якобы дать ему площадку для того, чтобы высказать свое мнение. Но на самом деле просто манипулируют", – добавила "слуга".

Кравчук сказала, почему исключили Дмитрука: смотрите видео

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