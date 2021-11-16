Відтак його шлях із партією розійшовся. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.
До теми Нардепа Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу"
Причини для виключення Дмитрука накопичувалися
За її словами, народний депутат дозволяв собі риторику, яка точно не є командною. Тому останніми місяцями дороги Дмитрука і "слуг" політично розійшлися.
Він себе не бачить в команді, тому цілком очікувано, що він тепер в опозиції, як позафракційний депутат,
– наголосила Кравчук.
Вона відзначила, що конкретних причин виключення Дмитрука – дуже багато. Упродовж якогось часу вони накопичувалися.
Кравчук: Ним маніпулюють
На думку Кравчук, дуже багато дій нардепа є незрозумілими. Зокрема те, що ним фактично маніпулюють різні проросійські політики.
"Намагаються нібито дати йому майданчик для того, щоб висловити свою думку. Але насправді просто маніпулюють", – додала "слуга".
Кравчук сказала, чому виключили Дмитрука: дивіться відео
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