Відтак його шлях із партією розійшовся. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

До теми Нардепа Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу"

Причини для виключення Дмитрука накопичувалися

За її словами, народний депутат дозволяв собі риторику, яка точно не є командною. Тому останніми місяцями дороги Дмитрука і "слуг" політично розійшлися.

Він себе не бачить в команді, тому цілком очікувано, що він тепер в опозиції, як позафракційний депутат,

– наголосила Кравчук.

Вона відзначила, що конкретних причин виключення Дмитрука – дуже багато. Упродовж якогось часу вони накопичувалися.

Нагадаємо! Давид Арахамія повідомляв, що Дмитрук будує власну політичну кар'єру та "виляє" від фракції.

Кравчук: Ним маніпулюють

На думку Кравчук, дуже багато дій нардепа є незрозумілими. Зокрема те, що ним фактично маніпулюють різні проросійські політики.

"Намагаються нібито дати йому майданчик для того, щоб висловити свою думку. Але насправді просто маніпулюють", – додала "слуга".

Кравчук сказала, чому виключили Дмитрука: дивіться відео

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