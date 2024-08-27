Он вместе с Малюком убивал чеченцев в Киеве, – Зеленский ответил на критику в сторону Татарова

Владимир Зеленский прокомментировал критику в сторону заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Президент Украины заявил, что он приложил немало усилий для защиты Украины, в частности – ликвидировал чеченцев в Киеве.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции. Он также задал журналистам вопрос, почему он должен выгонять Татарова, передает 24 Канал.

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Зеленский о Татарове

Журналисты поинтересовались у президента, как он оценивает эффективность своей команды, в частности – заместителя руководителя ОП Олега Татарова, которого неоднократно критикуют в сети.

В ответ Зеленский отметил, что не хотел говорить о нем. Впрочем, он отметил, что Татаров сделал немало для борьбы Украины. Более того, президент отметил, что Татаров вместе с главой СБУ Василием Малюком убивали чеченцев в Киеве.

Что касается Татарова. Я также не хотел об этом говорить, хотя с вами (украинскими журналистами – 24 Канал) у меня был офрек... Я удивлен вашими вопросами. Я не хотел об этом говорить, но это знают и США, и все – Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве. Выгнать? Чтобы его убили россияне?

– заявил президент.

Он добавил, что некоторая информация остается непубличной, потому что этого требует ситуация.