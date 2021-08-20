Он возможен, – в Минздраве объяснили, при каких условиях введут локдаун осенью

В Украине действует постановление, которое, в частности, регулирует порядок пересечения государственной границы. В случае обострения ситуации с COVID-19, страна может перейти на другие уровни эпидемиологической опасности.

Об этом в эфире 24 канала рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин. Основываясь на постановлении № 1236, в случае превышения показателей, конечно, локдаун является возможным.

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По его словам, украинцы могут постепенно двигаться в зону желтой или оранжевой зоны.

В ближайшее время, на протяжении 2 – 3 недель, мы не ожидаем изменений, которые будут влиять на правила пересечения государственной границы, на въезд как иностранцам, так и украинцам,

– пояснил Кузин.

Однако, как отметил санврач, в рамках адаптивного карантина такие нормы могут пересматриваться оперативно.

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Он пояснил, что Министерству здравоохранения известно, сколько в Украине есть готовых мест в больницах для COVID-пациентов. Сейчас есть 256 базовых учреждений, которые определены для таких больных.

"Штамм Дельта гораздо более заразителен, что приводит к большему количеству госпитализаций. Это вызывает также большую нагрузку на койки интенсивной терапии. По состоянию на 20 августа в Украине выделили почти 39 тысяч коек, которые готовы принимать больных. Сейчас привлечено 140 больниц", – резюмировал он.

Кузин добавил, что на каждую область есть 5 – 6 таких больниц. Они смогут оказывать помощь COVID-пациентам в случае превышения показателей по базовым больницам.

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Кроме того, по словам главного санитарного врача, противоэпидемические меры сейчас закреплены на законодательном уровне. Местным властям выдали распоряжение об усилении контроля по противоэпидемическим мерам. Это обусловлено тем, что осенью увеличивается количество сезонных заболеваний.

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За 19 августа в Украине обнаружили 1 600 новых случаев заражений.

597 украинцев госпитализировали. В то же время выздоровели 882 человека.

Болезнь унесла жизни 26 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала