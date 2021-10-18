Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что "пророческие" заявления Путин делал в сферах вооружения, безопасности и даже климата.

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По словам спикера, Путин хорошо описывает перспективы. Правда, Песков признал, что к президенту государства-агрессору не прислушиваются.

Он же никого не пугал,

– отметил Песков.

Обратите внимание! Согласно опросу "Левада-Центра", 42% россиян не хотят видеть Путина на посту президента после 2024 года. Это самый высокий показатель с 2013 года.

У Путина не хотят встречаться с Зеленским

Отметим, недавно в Кремле заявили, что встреча Зеленского и Путина в ближайшее время маловероятна. Уверяют, что это вроде бы Украина выходит из минских соглашений. Песков заявлял, что диалог, в частности, о переходном периоде.

Кроме того, Путину, мол, сложно строить диалог с Зеленским. Поэтому он якобы и не общается с украинским президентом лично.