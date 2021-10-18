Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков переконаний, що "пророчі" заяви Путін робив у сферах озброєння, безпеки та навіть клімату.

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За словами речника, Путін добре описує перспективи. Щоправда, Пєсков визнав, що до президента держави-агресорки не прислухаються.

Він ж нікого не лякав,

– зазначив Пєсков.

Зверніть увагу! Відповідно до опитування "Левада-Центру", 42% росіян не хочуть бачити Путіна на посаді президента після 2024 року. Це найвищий показник з 2013 року.

У Путіна не хочуть зустрічатись із Зеленським

Зауважимо, нещодавно у Кремлі нещодавно заявили, що зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом малоймовірна. Запевняють, що це начебто Україна виходить із мінських угод. Пєсков заявляв, заважає діалогу зокрема законопроєкт про перехідний період.

Крім того, Путіну, мовляв, складно будувати діалог із Зеленським. Тому він нібито і не спілкується із українським президентом особисто.