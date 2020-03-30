Он не сработался с премьер-министром, – Кравчук об Уманском

Министр финансов Игорь Уманский уходит в отставку. Сначала такая информация появилась в СМИ. Однако впоследствии соответствующий проект постановления обнародован на сайте Рады. Официально причину отставки сам министр не называл, но заместитель председателя фракции "Слуга народа" рассказала, что Уманский не сработался с премьер-министром Денисом Шмигалем.

Такое мнение она высказала в эфире 24 канала и предположила, что именно отношения со Шмигалем могли быть причиной неудачного секвестра бюджета.

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"Я не могу говорить за пана Уманского. Однако я так понимаю, что они не сработались с премьер-министром. Возможно, это и является причиной достаточно неудачного секвестра бюджета, который мы увидели в первом варианте. Еще до всех этих правок, когда включилась рабочая группа совместно с Верховной Радой", – отметила Кравчук.

Также она рассказала, что на пост главы Министерства рассматривают кандидатуру именно Сергея Марченко за его профессионализм.

Премьер-министр представил его как профессионального человека и хочет видеть Марченко на посту министра финансов, в частности для эффективных переговоров с Международным валютным фондом,

- объяснила нардеп.

Справка. Игоря Уманского назначили на должность министра 4 марта. Тогда правительство Гончарука отправили в отставку. С его биографией можно ознакомиться здесь.

Что известно о Сергее Марченко?

Он является кандидатом экономических наук, а также уже работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров. В начале 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия Кабмина и Минздрава. В 2018 – 2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента Петра Порошенко.