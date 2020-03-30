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      Він не спрацювався з прем'єр-міністром, – Кравчук про Уманського

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      Міністр фінансів Ігор Уманський йде у відставку. Спочатку така інформація з'явилась у ЗМІ. Однак згодом відповідий проєкт постанови оприлюднили і на сайті Ради. Офіційно причину відставки сам міністр не називав, але заступниця голови фракції "Слуга народу" розповіла, що Уманський не спрацювався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

      Таку думку вона висловила в ефірі 24 каналу та припустила, що саме стосунки зі Шмигалем могли бути причиною невдалого секвестру бюджету.

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      "Я не можу говорити за пана Уманського. Однак я так розумію, що вони не спрацювалися з прем'єр-міністром. Можливо це і є причиною досить невдалого секвестру бюджету, який ми побачили у першому варіанті. Ще до усіх цих правок, коли включилась робоча група спільно з Верховною Радою", – зазначила Кравчук.

      Також вона розповіла, що на посаду очільника Міністерства розглядають кандидатуру саме Сергія Марченка через його фаховість.

      Прем'єр-міністр представив його як професійну людину і хоче бачити Марченка на посаді міністра фінансів, зокрема для ефективних переговорів з Міжнародним валютним фондом,
      – пояснила нардепка.

      Довідка. Ігоря Уманського призначили на посаду міністра 4 березня. Тоді уряд Гончарука відправили у відставку. З його біографією можна ознайомитися тут.

      Що відомо про Сергія Марченка? Він є кандидатом економічних наук, а також вже працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету міністрів. На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії Кабміну і МОЗ. У 2018 – 2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента Петра Порошенка.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новий уряд Шмигаля Міністерство фінансів України Денис Шмигаль Ігор Уманський Новини політики
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