Он уже на крючке: кому выгодно оставить Холодницкого на должности

Руководителю САП несмотря на скандалы хорошо удается балансировать. С должности его не уволили даже после аквариумного скандала.

Сытник откровенно признается - руководитель САП Назар Холодницкий пытается давить на его подчиненных. Хотя Холодницкий все отрицает.

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"Ко мне в почту постоянно поступают докладные записки о том, что мои подчиненные постоянно находятся под угрозами мести и определенной реакции со стороны прокурора Холодницкого", – сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Мне так же докладные записки поступают о том, что детективы пишут моим прокурорам, что скоро меня выгонят, и "мы вас тут всех накажем", "мы вас тут всех нагнем", – рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Бесспорным остается один факт – руководитель САП заморозил все дела антикоррупционного бюро. Если НАБУ планирует обыск, то разрешения должен просить у антикоррупционной прокуратуры. А разрешений в последнее время не дают, поэтому за три месяца ни одного громкого задержания.

Прокуроры САП банально теряют документы НАБУ, будто-то бы, и говорят, что они этих документов не получали. Они начинают допрос по делам, которые ведет НАБУ, без того, чтобы пригласить на допрос самих детективов,

– прокомментировал журналист-расследователь "Нового времени" Иван Верстюк.

Эксперты говорят, что это на руку власти, ведь с помощью Холодницкого легко создать иллюзию якобы неэффективности НАБУ. Поэтому не удивительно, что антикоррупционному прокурору простили "аквариумное дело". Антикоррупционное бюро прослушивало разговоры в его кабинете и выявило, что Холодницкий давил на судей и прокуроров, сливал информацию о предстоящих обысках, да еще и подстрекал свидетеля к даче ложных показаний.

За это все дисциплинарная комиссия решила, что достаточно выговора, а Генпрокурор Юрий Луценко лишь пожимает плечами.

Очередное заседание специальной комиссии, где будут решать, увольнять Холодницького или нет, состоится уже на следующей неделе. Теперь уже по закрытию дела против сына Авакова. Если уволят как прокурора, то он автоматически покинет пост руководителя антикоррупционной прокуратуры. Хотя учитывая ситуацию, сомнительно, что это таки сделают.

Для власти он комфортен, он послушный, он такой, который уже находится на крючке. И соответственно, если он будет сохранен на должности, его можно просто использовать как таран против всех уголовных дел, которые расследует антикоррупционное бюро,

– народный депутат от "БПП" Сергей Лещенко.

Поводов для скандалов вокруг антикоррупционного прокурора хватает. Недавно журналисты обнародовали информацию о его состоянии. В собственности Холодницкого и членов его семьи – 5 участков под Киевом общей площадью почти полгектара. Четыре из них в Киево-Святошинском районе, где он работал прокурором. Кроме этого, в собственности семьи - 12 объектов недвижимости, большинство в том же районе.