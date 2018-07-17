Він уже на гачку: кому вигідно залишити Холодницького на посаді

Керівникові САП попри скандали добре вдається балансувати. З посади його не звільнили навіть після акваріумного скандалу.

Ситник відверто зізнається - керівник САП Назар Холодницький намагається тиснути на його підлеглих. І хоч Холодницький все заперечує.

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"До мене в пошту постійно надходять доповідні записки про те, що мої підлеглі постійно знаходяться під погрозами помсти та певної реакції з боку прокурора Холодницького", – сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Мені так само доповідні записки надходять про те, що детективи пишуть моїм прокурорам, що скоро мене виженуть, і "ми вас тут всіх покараємо", "ми вас тут всіх нагнемо", – розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Беззаперечним залишається один факт – керівник САП заморозив усі справи антикорупційного бюро. Якщо НАБУ планує обшук, то дозволу має просити в антикорупційної прокуратури. А дозволів останнім часом не дають, тож за три місяці жодного гучного затримання.

Прокурори САП банально гублять документи НАБУ, ніби-то, і кажуть, що вони цих документів не отримували. Вони розпочинають допит у справах, які веде НАБУ, без того, аби запросити на допит самих детективів,

– прокоментував журналіст-розслідувач "Нового время" Іван Верстюк.

Експерти кажуть, що це на руку владі, адже з допомогою Холодницького легко створити ілюзію ніби-то неефективності НАБУ. Тому не дивно, що антикорупційному прокурору пробачили "акваріумну справу". Антикорупційне бюро прослуховувало розмови в його кабінеті та виявило, що Холодницький тиснув на суддів та прокурорів, зливав інформації про майбутні обшуки, та ще й підбурював свідка до надання неправдивих показів.

За це все дисциплінарна комісія вирішила, що достатнього догани, а Генпрокурор Юрій Луценко, лише знизує плечима.



Чергове засідання спеціальної комісії, де вирішуватимуть звільняти Холодницького чи ні, відбудеться вже наступного тижня. Тепер вже щодо

закриття справи проти сина Авакова. Якщо звільнять як прокурора, то він автоматично залишить посаду й керівника антикорупційної прокуратури. Хоча з огляду на ситуацію, сумнівно, що це таки зроблять.

Для влади він є комфортний, він є слухняний, він є такий, який вже перебуває на гачку. І відповідно, якщо він буде збережений на посаді, його можна просто використовувати як таран проти всіх кримінальних справ, які розслідує антикорупційне бюро,

– народний депутат від "БПП" Сергій Лещенко.

Приводів для скандалів довкола антикорупційного прокурора вистачає. Нещодавно журналісти оприлюднили інформацію про його статки. У власності Холодницького та членів його сім'ї – 5 ділянок під Києвом загальною площею майже півгектара. Чотири з них у Києво-Святошинському районі, де він працював прокурором. Крім цього, у власності родини - 12 об'єктів нерухомості, більшість у тому ж районі.