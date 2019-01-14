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      "Он вытерпел много": Филарет рассказал о безумном давлении Москвы на Варфоломея

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      Филарет рассказал о "безумном давлении" Москвы на Варфоломея
      Филарет рассказал о "безумном давлении" Москвы на Варфоломея / Фото из открытых источников

      Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной вопреки яростному давлению России. Однако на этом там не успокоятся –давление будет продолжаться, и к нему надо быть готовым.

      Об этом заявил Святейший Патриарх Филарет, пишет пресс-службу УПЦ КП.

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      Филарет отметил, что РПЦ осуществляла давление на Вселенского патриарха Варфоломея из-за его решения относительно Православной церкви Украины.

      И Господь, умилосердившись над ним, над нами, над нашим терпением, сделал так, что вопреки яростному давлению России Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной. И мы ему благодарны за это! Он тоже претерпел за это от Москвы, и еще вытерпит,
      – сказал он.

      К слову, в Русской православной церкви убеждают, что православные церкви мира не признают результатов Объединительного собора, по итогам которого была создана Православная церковь Украины. Также там считают, что все вернется "на свое место" и заявляют про общую историю и культуру.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?
      19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Православная церковь Украины РПЦ Томос Религия Филарет Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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