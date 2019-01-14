"Он вытерпел много": Филарет рассказал о безумном давлении Москвы на Варфоломея

Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной вопреки яростному давлению России. Однако на этом там не успокоятся –давление будет продолжаться, и к нему надо быть готовым.

Об этом заявил Святейший Патриарх Филарет, пишет пресс-службу УПЦ КП.

Читайте также: Почему Филарет и Макарий не были на вручении Томоса в Константинополе

Филарет отметил, что РПЦ осуществляла давление на Вселенского патриарха Варфоломея из-за его решения относительно Православной церкви Украины.

И Господь, умилосердившись над ним, над нами, над нашим терпением, сделал так, что вопреки яростному давлению России Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной. И мы ему благодарны за это! Он тоже претерпел за это от Москвы, и еще вытерпит,

– сказал он.

К слову, в Русской православной церкви убеждают, что православные церкви мира не признают результатов Объединительного собора, по итогам которого была создана Православная церковь Украины. Также там считают, что все вернется "на свое место" и заявляют про общую историю и культуру.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео