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      "Він витерпів багато": Філарет розповів про шалений тиск Москви на Варфоломія

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      Філарет розповів про "шалений тиск" Москви на Варфоломія
      Філарет розповів про "шалений тиск" Москви на Варфоломія / Фото з відкритих джерел

      Вселенський Патріарх Варфоломій визнав Українську Церкву Автокефальною всупереч шаленому тиску Росії. Однак на цьому там не заспокояться –тиск триватиме і до нього треба бути готовим.

      Про це заявив Святійший Патріарх Філарет, пише прес-службу УПЦ КП.

      Читайте також: Чому Філарет і Макарій не були на врученні Томосу у Константинополі

      Філарет зазначив, що РПЦ здійснювала шалений тиск на Вселенського патріарха Варфоломія через його рішення щодо Православної церкви України.

      І Господь, змилосердившись над нами, над нашим терпінням, зробив так, що всупереч шаленому тиску Росії Вселенський Патріарх Варфоломій визнав Українську Церкву Автокефальною. І ми йому вдячні за це! Він теж витерпів через це багато від Москви, і ще витерпить,
      – сказав він.

      До слова, у Російській православній церкві переконують, що православні церкви світу не визнають результатів Об’єднавчого собору, за підсумками якого було створено Православну церкву України. Також там вважають, що все повернеться "на своє місце" та заявляють про спільну історію та культуру.

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Філарет Релігія Томос РПЦ Православна церква України Новини Росії Новини політики Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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