Они будут бить ракетами до последнего дня конфликта, – Арестович
Источник:"Рада"
На территории Беларуси российские убийцы накапливают технику. Речь идет и о ракетах, которыми обстреливают Украину.
Об этом 2 апреля сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что преимущество оккупантов в том, что они могут бить ракетами и даже не входить в воздушное пространство.
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"Они будут бить ракетами долго. Думаю, что до последнего дня конфликта", – рассказал Арестович.
Как защититься
По словам Арестовича, у россиян много баллистических ракет "Искандер", бьющих с территории Беларуси. Советник отметил, что сейчас главным вопросом является получить для Украины соответствующее оружие. Тогда она сможет сама закрыть небо.
Мы сбили над Украиной 6 авиационных полков самолетов и 6 авиаполков вертолетов. Это полторы армии в одном случае и в другом. Поэтому сами закрыли и закрываем очень хорошо, если нам предоставить соответствующее оружие. Мы его ждем,
– считает Арестович.