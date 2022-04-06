Они будут отвечать в украинских и международных судах, – Монастырский о зверствах оккупантов

Украинские правоохранители фиксируют преступления российских оккупантов, которые те совершили в Киевской области. Наши спецслужбы владеют информацией о каждом солдате, который совершал зверства против украинцев.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что уже сейчас зарегистрировано более 1 200 уголовных дел в отношении зверств российских оккупантов в Киевской области. Украина владеет информацией о каждом, кто совершал геноцид украинцев.

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Суды против преступников

Украинские правоохранители тщательно фиксируют все преступления, которые совершили российские оккупанты. Уйти от ответственности не удастся ни одному орку.

Дела будут рассматриваться как в украинских судах, так и в международных как преступления против человечности,

– сообщил Монастырский.

Также полиция создала горячую линию для родственников и знакомых тех, кто погиб или пострадал от рук врага в Киевской области. Свидетельства украинцев могут быть полезными следствию. Номер 0 894 201 867 работает круглосуточно.

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