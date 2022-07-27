Они были филигранны, – в ВСУ подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне

Информация, которую все так ждали, подтвердилась. ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

Наши воины это подтвердили. Информацию рассказала в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, информирует 24 канал.

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Работа нашей артиллерии настолько деликатна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника. Поэтому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранные,

– сказала Гуменюк.

По ее словам, наши силы держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути. Они для врага имеют критическое значение. Это не дает ему возможности маневрировать, подтягивать силы и боеприпасы. Также Гуменюк отметила, что украинская армия не разрушает инфраструктуру нашей страны, а планы врага. Ведь мы ценим все, что у нас есть.

Кроме того, пресс-секретарь подтвердила, что ВСУ освободили Андреевку. Это произошло благодаря тому, что авиацией уничтожили опорный пункт врага. Андреевку освободили и закрепляются там. Так же и Лозовое, где уже укреплены наши позиции.

Оккупанты признали, что мост поврежден

российские оккупанты не стали даже ничего оправдывать своим "хлопком". Уже признали, что ВСУ уничтожили Антоновский мост. Движение по мосту закрыли.

Хотя ранее они убеждали, якобы их ПВО сбила ракеты, которыми атаковали мост. Очевидно, что-то пошло не так.

Теперь у оккупантов не будет путей для обеспечения своей группировки. Им не поздоровится, потому что ВСУ приближаются.

Украинцы ждали новость всю ночь

Информация о вероятной атаке моста появилась еще вечером 26 июля. Местные жители начали выкладывать в соцсети соответствующие видео с предположениями. Но ВСУ не подтверждали. Местные были же уверены, что мост разрушили до основания и его больше не существует.

Время ожидания не прошло без мемов и насмешек над оккупантами. Даже компания "Киевстар" присоединилась. В соцсетях написали, что уже готовы тянуть кабели в Херсон. Ведь там вскоре нужно будет восстанавливать украинские сети. Освобождение нашего города не за горами.

А в Офисе Президента намекали россиянам, что они могут добровольно покинуть Херсон. Их предупреждали, что Антоновского моста может просто не стать и тогда им некуда будет бежать. Похоже, оккупанты к совету не прислушались и хотят расплатиться за все сполна.

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