Они были не на заводах, и не в танках, – Зеленский об убийстве врагом 16 детей

В результате позорных действий российских захватчиков погибли 16 невинных детей.

На заседании Европарламента Владимир Зеленский заявил, что это – циничная ложь главы Кремля, передает 24 канал. Враг ведь обстреливает жилые кварталы мирных городов.

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Украинский президент подчеркнул, что уже 16 детей простились с жизнью, но президент Путин снова скажет, что это "какая-то операция и мы бьем по военной инфраструктуре".

Где наши дети? На каких военных заводах работают? На каких ракетах они? Может, они в танках ездят? 16 детей убитых,

– сказал Зеленский.

После этого президент Украины сделал паузу, чтобы справиться с эмоциями. Заметим, что после речи Зеленского Европарламент аплодировал стоя.

Выступление Владимира Зеленского в Европарламенте: смотрите видео

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