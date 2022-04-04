Они даже не прячутся, – Зеленский отреагировал на статью о необходимости геноцида в Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничную статью российских СМИ, оправдывающую геноцид в Украине. Глава государства подчеркнул, что страна-оккупант уже даже не скрывает своих намерений.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в своей статье прокремлевское издание "РИА Новости" подробно описало этапы уничтожения украинцев. Об этом глава государства заявил во время обращения в парламент Румынии.

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Статья станет доказательством для трибунала

Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне пытаются обосновать геноцид украинцев. Однако статья кремлевского СМИ станет доказательством в Международном трибунале против России.

Президент отметил, что статья описывает порядок уничтожения всего украинского и тех людей, которых не удастся покорить. Кроме того, пропагандисты даже заявили о "необходимости" проведения "деукраинизации". Россияне даже хотят стереть название нашей страны.

Глава государства подчеркнул, что статья пропагандистов фактически говорит о том, что чем больше украинцев погибнет во время войны, тем лучше.

Зеленский подчеркнул, что издание "РИА Новости" является прокремлевским, поэтому публикует только то, что отражает позицию России, потому что другое не пропустила бы цензура.

Они даже не прячутся. Они откровенно говорят о вторжении на территорию Украины. Если бы наша армия их пустила, если бы наш народ не дал отпор, они сделали бы то, что сделали в Буче на всей территории нашей страны,

– заявил Зеленский.

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