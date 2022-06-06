Они должны были определиться в первые дни войны, - Данилов о "хороших русских"

Все больше граждан Украины с пророссийскими взглядами сейчас пытаются обуться. Кроме того, проукраинские взгляды появляются и у россиян, желающих сдавать "хорошими русскими".

Впрочем, у них этого не получится. Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Все должны были определиться со своими взглядами еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину", – подчеркнул Данилов.

Те люди, которые признались в течение 24 – 27 февраля, они заслуживают уважения. Те, кто увидели, что "у нас получится" и начали перекрашиваться - так работать не будет,

– заверил секретарь СНБО.

По его мнению, сейчас на украинскую сторону будут переходить еще больше россиян. Многие желающие будут среди российских медийщиков.

Данилов о "хороших русских"

Кроме того, многие российские олигархи будут пытаться приобрести украинский паспорт, как убежден Данилов. Впрочем, публичность нашего общества не даст тем, кто попытается переобуваться сейчас, это сделать. Украинское общество по-прежнему встанет на сторону правды и чистоту.

Кто попробует – не получится, мальчики, не получится. Будете нести ответ перед теми людьми, которые сейчас находятся на фронте. Они вернутся и вас "вопросят",

– резюмировал Данилов.

Полное интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: смотрите видео

Напомним, народный депутат Соломия Бобровская сообщила, что часть россиян начала активно придумывать разные способы, чтобы их не обвиняли в войне в Украине. Граждане страны-агрессорки продвигают идею "хороших русских" , чтобы не попасть под ограничения.

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