Они должны чувствовать то, что чувствуют украинцы, – Ермак о реакции мира на зверства россиян

Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей и обстреливать украинские города. Глава Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что западные политики должны испытывать весь спектр эмоций, которые сейчас переживают украинцы.

Украине еще необходима поддержка мира для борьбы с оккупантами. Об этом Ермак заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Европа должна ощущать все то, что и Украина

Ермак рассказал, что фото и видео зверств, которые совершают в Украине российские оккупанты распространяют официальные каналы. Несмотря на это, он каждый день посылает их своим коллегам – политическим советникам в США, Германии, Великобритании, Франции и другим. По словам главы ОП, они шокированы военными преступлениями захватчиков.

Я уверен, что они должны чувствовать то, что чувствуют сегодня все украинцы. Потому что от многих из них зависят те решения, которых мы ожидаем,

– заметил Ермак.

По словам главы ОП, украинское правительство находится на постоянной связи с европейскими чиновниками.

"Нет утра или ночи. Это может происходить и в три, и в четыре часа ночи. Потому что нам еще многое нужно", – добавил Ермак.

Он подытожил, что Украина до сих пор нуждается в оружии и усилении санкций против России, поэтому у западных лидеров должны быть такие же настроения и ощущения, как и у украинцев.

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