Они должны связаться с Путиным, – Зеленский поговорил с лидерами стран из-за похищения мэра

На днях российские оккупанты цинично похитили главу Мелитополя Ивана Федорова за то, что тот не захотел сотрудничать с российскими властями. Вероятно, его сейчас пытают. Владимир Зеленский поговорил с лидерами трех стран и попросил их выяснить этот инцидент у Владимира Путина.

Об этом сказал Президент Украины во время встречи с иностранными СМИ 12 марта, передает 24 канал.

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Известно, что Владимир Зеленский позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эмануэлю Макрону и президенту Польши Анджею Дуде из-за похищения мэра в Мелитополе.

По его словам, одного мэра оккупанты застрелили три дня назад, а другого – похитили прямо посреди дня.

"Мы все видели видео, как российские военные похитили мэра Мелитополя. Мы знаем, что он жив, они его там пытают за то, что он не хочет сказать, что рад видеть российскую власть", – объяснил Зеленский.

Из-за этого инцидента президент позвонил уже троим лидерам государств.

Теперь они должны показать, насколько они крепкие. Я им рассказал о похищении мэра и попросил позвонить Путину – человеку в Москве, который со мной не общается. В противном случае, я бы сам ему позвонил,

– отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что попросил, чтобы эти лидеры связались с Путиным, потому что мэра Мелиотополя нужно отпустить.