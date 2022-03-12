Про це сказав Президент України під час зустрічі з іноземними ЗМІ 12 березня, передає 24 канал.

До теми Те, що в Україні сьогодні, буде в Європі завтра, – Зеленський

Відомо, що Володимир Зеленський подзвонив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону та президенту Польщі Анджею Дуді через викрадення мера у Мелітополі.

За його словами, одного мера окупанти застрелили три дні тому, а іншого – вкрали просто посеред дня.

"Ми всі бачили відео, як російські військові вкрали мера Мелітополя. Ми знаємо, що він живий, вони його там катують за те, що він не хоче сказати, що радий бачити російську владу", – пояснив Зеленський.

Через цей інцидент президент подзвонив вже трьом лідерам держав.

Тепер вони повинні показати, наскільки вони міцні. Я їм розповів про викрадення мера та попросив подзвонити Путіну – людині в Москві, яка зі мною не спілкується. В іншому випадку, я б сам йому подзвонив,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що попросив, аби ці лідери зв’язалися з Путіним, бо мера Меліотополя треба відпустити.

Зустріч Зеленського з іноземними ЗМІ: