Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа и Зеленского.

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Встретятся ли Зеленский и Путин

По словам Трампа, это не будет "полюбовная" встреча.

Они друг другу не нравятся, я могу вам об этом сказать,

– сказал Трамп.

Далее президент США начал критиковать администрацию Байдена.

Зеленский добавил: это не война США и России, это война России против Украины. Поэтому за столом переговоров должны быть Украина и Россия, а еще США как самый сильный партнер Украины и Европа.



