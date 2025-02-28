Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа та Зеленського.

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Чи зустрінуться Зеленський і Путін

За словами Трампа, це не буде "полюбовна" зустріч.

Вони один одному не подобаються, я можу вам про це сказати,

– сказав Трамп.

Далі президент США почав критикувати адміністрацію Байдена.

Зеленський додав: це не війна США та Росії, це війна Росії проти України. Тож за столом перемовин мають бути Україна та Росія, а ще США як найсильніший партнер України та Європа.



