Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа та Зеленського.
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Чи зустрінуться Зеленський і Путін
За словами Трампа, це не буде "полюбовна" зустріч.
Вони один одному не подобаються, я можу вам про це сказати,
– сказав Трамп.
Далі президент США почав критикувати адміністрацію Байдена.
Зеленський додав: це не війна США та Росії, це війна Росії проти України. Тож за столом перемовин мають бути Україна та Росія, а ще США як найсильніший партнер України та Європа.