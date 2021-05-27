Они его убьют, – мать Протасевича обращается к миру

У Беларуси 23 мая арестовали экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Мать журналиста Наталья Протасевич обратилась к общественности и миру с просьбой помочь спасти сына.

Мать задержанного Романа Протасевича говорит, что ее сына могут убить и просит помощи.

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Мать Протасевича обратилась к миру

Женщина прокомментировала видеообращение сына, на котором он якобы признался в причастности к организации протестов.

"Я знаю прекрасно своего сына и близкие друзья, и родственники, и другие. Мы четко заметили, что на лице сына есть следы побоев, которые очень хорошо загримированы. Я вижу, что переносица скошена, то есть скорее всего разбит нос. Левая щека вся отекла . Есть подозрение, что у него выбиты зубы", – рассказала женщина.

Также она добавила, что при приближении видео видно, что челюсть смещена. Скорее всего, выбиты зубы, а на щеках синяки.

Наталья Протасевич также рассказала, что получила информацию от телеграм-канала "СБ головного мозга", где Роман был редактором. Там говорится, что врач увидел на шее следы удушения.

Женщина просит о помощи

Я прошу все мировое сообщество, я прошу всех журналистов, пожалуйста, осветите эти событие. Пожалуйста, помогите. Давайте призовем всю общественность. Да, это всего один журналист. За одного человека, пожалуйста. Мир, встань, помоги! Я очень вас прошу! Потому что они его убьют. Они его убьют,

– сказала мама Романа Протасевича.

Коротко о задержании Романа Протасевича