Они его убьют, – мать Протасевича обращается к миру

У Беларуси 23 мая арестовали экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Мать журналиста Наталья Протасевич обратилась к общественности и миру с просьбой помочь спасти сына.
Мать задержанного Романа Протасевича говорит, что ее сына могут убить и просит помощи.
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Мать Протасевича обратилась к миру
Женщина прокомментировала видеообращение сына, на котором он якобы признался в причастности к организации протестов.
"Я знаю прекрасно своего сына и близкие друзья, и родственники, и другие. Мы четко заметили, что на лице сына есть следы побоев, которые очень хорошо загримированы. Я вижу, что переносица скошена, то есть скорее всего разбит нос. Левая щека вся отекла . Есть подозрение, что у него выбиты зубы", – рассказала женщина.
Также она добавила, что при приближении видео видно, что челюсть смещена. Скорее всего, выбиты зубы, а на щеках синяки.
Наталья Протасевич также рассказала, что получила информацию от телеграм-канала "СБ головного мозга", где Роман был редактором. Там говорится, что врач увидел на шее следы удушения.
Женщина просит о помощи
Я прошу все мировое сообщество, я прошу всех журналистов, пожалуйста, осветите эти событие. Пожалуйста, помогите. Давайте призовем всю общественность. Да, это всего один журналист. За одного человека, пожалуйста. Мир, встань, помоги! Я очень вас прошу! Потому что они его убьют. Они его убьют,
– сказала мама Романа Протасевича.
Коротко о задержании Романа Протасевича
- 23 мая в Минске якобы из-за заминирования посадили самолет, на котором летел Роман Протасевич со своей девушкой.
- Никакой взрывчатки не нашли, но Романа и его девушку Софию Сапегу сняли с рейса и поместили в тюрьму. Им уже предъявлены обвинения.
- Весь мир возмутился из-за действий Беларуси и призывают страну их отпустить. Также Романа и Софию объявили политическими заключенными.