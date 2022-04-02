Они еще не проснулись, – евродепутат извинился за нерешительность немцев

В последние дни казалось, что Германия перестала бояться Россию – там уже даже объявили об увеличении поставок оружия в Украину. Впрочем, потом их риторика снова изменилась не в нашу пользу.

В Германии заявили, что не могут этого сделать, поскольку так подвергаются опасности со стороны России. Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил в эфире 24 канала, что ему стыдно слышать такие аргументы.

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Стыдно за немцев

Хочу принести извинения немцев перед украинцами. Если они не могут, то за них я это сделаю, поскольку мне очень стыдно,

– заявил депутат.

Ауштрявичюс напомнил, как они боролись с немцами против проекта "Северный Поток" – спорили, принимали резолюции, приводили разные аргументы против. Впрочем, бывший канцлер Германии Ангела Меркель продолжала держаться за этот проект, который оставил очень неприятный след.

Манипуляции Кремля

По мнению политика, послевоенное поколение в Германии, конечно, прошедшее денацификацию, стало другим. Впрочем, потом пришел бизнес и засел в головах и сознаниях немецких людей.

"Остается привкус вины за Вторую мировую войну. Кремль использует всевозможные пропагандистские трюки и аргументы", – отметил Ауштрявичюс.

По его словам, немецкие политики могут придерживаться одной линии, но на следующий день занять совсем другую позицию. В то же время, глядя на красивые улицы Берлина и Мюнхена – не осознают ужасов, которые происходят в Украине. Поэтому не понимают, как может так случиться, что нужно все изменить.

Они еще не очнулись. Не поняли до конца, что Россия жесточайший агрессор. Только такое монгольское племя россиян может так вести себя, как мы видим в репортажах из Бучи, Ирпеня и других городов Украины,

– заметил политик.

У Германии еще есть шанс

Как отметил депутат, сейчас Германия имеет уникальную историческую возможность отрезвиться и понять, что с Россией уже покончено. Он добавил, что им необходимо произнести принципиальную позицию, поскольку говорится не о "выборе фестиваля", а о выживании Украины.

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"Я не буду слушать немецких коллег – их слова и аргументы написаны "некоторыми" буквами на российских танках. Они еще имеют возможность избежать стыда и, надеюсь, найдутся серьезные люди, которые остановят это и посмотрят реалиям в глаза", – подытожил Ауштрявичюс.

Депутат Европарламента заявил, что ему стыдно перед Украиной за немцев: смотрите видео