Они хотят откусить кусок Одесской области, – Лисянский об угрозах от россии

российская агрессия несмотря на все поражения на фронте, не планирует останавливаться. оккупанты стремятся контролировать не только акватории украинских морей, но и Дунай.

Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегической безопасности Павел Лисянский. Он также отметил, что враг планирует "откусить" кусок Одесской области, в районе Измаила и дальше.

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Это нужно четко осознавать и если мы не хотим, чтобы так случилось, то следует обращать усиленное внимание на приграничные города с непризнанным Приднестровьем,

– объясняет Павел Лисянский.

По его мнению, нам нужно проводить активную разъяснительную работу среди местных – она должна быть тотальной. Нужно пробудить тех людей, которые не замечают преступлений россиян.

"Также нужно разрешить в россии состояться процессу "самоопределения", чтобы условные буряты и ингуши получили такое право, это расшатает россию – в таком случае нам будет очень легко вернуть наши временно оккупированные территории", – говорит специалист.

Насколько реален сценарий второго фронта в непризнанном Приднестровье

По словам Марка Фейгина, россия не может начать еще одну так называемую "спецоперацию", поскольку все силы и ресурсы потратила на войну в Украине. Но события могли бы развиваться иначе, если бы москва одержала победу в украинско-российской войне.

Подробнее о возможных вызовах и угрозах со стороны временно оккупированных территорий: смотрите видео