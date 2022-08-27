Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічної безпеки Павло Лисянський. Він також зазначив, що ворог планує "відкусити" шматок Одеської області, в районі Ізмаїлу та далі.

Читайте також Ситуація погіршиться в рази: чи відкриє росія другий фронт, щоб приховати поразку в Україні

Це потрібно чітко усвідомлювати і якщо ми не хочемо, аби так трапилось, то варто звертати посилену увагу на прикордонні міста із невизнаним Придністров'ям,

– пояснює Павло Лисянський.

На його думку, нам потрібно проводити активну роз'яснювальну роботу серед місцевих – вона має бути тотальною. Потрібно "пробудити" тих людей, які не помічають злочинів росіян.

"Також потрібно дозволити у росії відбутись процесу "самовизначення", аби умовні буряти та інгуші отримали таке право, це розхитає росію – в такому разі нам буде дуже легко повернути наші тимчасово окуповані території", – каже фахівець.

Наскільки реальним є сценарій другого фронту у невизнаному Придністров'ї

За словами Марка Фейгіна, росія не може почати ще одну так звану "спецоперацію", оскільки всі сили і ресурси витратила на війну в Україні. Але події могли б розвиватися інакше, якби москва здобула перемогу в українсько-російській війні.

Детальніше про ймовірні виклики та загрози з боку тимчасово окупованих територій: дивіться відео